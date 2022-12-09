Федеральный эксперт: «Победитель конкурса на достройку «Титаника» заплатит полмиллиарда рублей налогами»

Кому выгодно провести конкурс на подготовку ПСД и завершение строительства ММЦ за две недели до конца года? Почему губернатор Клычков в спешке готовит конкурс? Как областная власть сэкономила на проекте и разрешении Главгосэкспертизе по «Титанику» и в результате осталась ни с чем? На что рассчитывает губернатор, солгавший президенту со сдачей в 2021 году Западного обхода Орла, и не выполнивший поручение премьера Мишустина с достройкой многофункционального медицинского центра? Эти и другие темы в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» с федеральным экспертом в строительной сфере Александром Поповым.