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Федеральный эксперт: «Победитель конкурса на достройку «Титаника» заплатит полмиллиарда рублей налогами»

Федеральный эксперт: «Победитель конкурса на достройку «Титаника» заплатит полмиллиарда рублей налогами»

Кому выгодно провести конкурс на подготовку ПСД и завершение строительства ММЦ за две недели до конца года? Почему губернатор Клычков в спешке готовит конкурс?  Как областная власть сэкономила на проекте и разрешении Главгосэкспертизе по «Титанику» и в результате осталась ни с чем? На что рассчитывает губернатор, солгавший президенту со сдачей в 2021 году Западного обхода Орла, и не выполнивший поручение премьера Мишустина с достройкой многофункционального медицинского центра?  Эти и другие темы в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» с федеральным экспертом в строительной сфере Александром Поповым.

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