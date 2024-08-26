26 августа в народном календаре Тихон Страстной. Этому святому молятся об умиротворении души, так что день лучше провести в спокойном настроении, не конфликтовать и стараться делать что-то хорошее.
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26 августа в народном календаре Тихон Страстной. Этому святому молятся об умиротворении души, так что день лучше провести в спокойном настроении, не конфликтовать и стараться делать что-то хорошее.