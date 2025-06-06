Вместо «тренда» и «бренда»: как заменить надоедливые заимствования исконно русскими словами

НД

Наталья Дорожкина

Идет планомерная постоянная диверсия против русского языка, который засорен англицизмами сверх нормы. Наш язык задыхается от этого мусора. Все это делается с дальним прицелом. Русскоязычное коренное население России агрессивно вытесняется приезжими из стран Средней Азии и Закавказья. Наш язык тоже вытесняется дикой смесью чужеродных, искусственно навязываемых слов. Любая национальность исчезает при потере языка. У нас очень сомнительное будущее. Вопрос стоит радикально: или мы и наш язык исчезнем, или на нашей территории расплодится население без роду без племени, говорящее на дикой смеси чужеродных жаргонов, как в США.