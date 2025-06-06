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Крымская газета

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Вместо «тренда» и «бренда»: как заменить надоедливые заимствования исконно русскими словами

Вместо «тренда» и «бренда»: как заменить надоедливые заимствования исконно русскими словами

День русского языка, отмечаемый 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, напоминает нам о богатстве и выразительности нашего родного языка.

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Комментарии
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Наталья Дорожкина
Идет планомерная постоянная диверсия против русского языка, который засорен англицизмами сверх нормы. Наш язык задыхается от этого мусора. Все это делается с дальним прицелом. Русскоязычное коренное население России агрессивно вытесняется приезжими из стран Средней Азии и Закавказья. Наш язык тоже вытесняется дикой смесью чужеродных, искусственно навязываемых слов. Любая национальность исчезает при потере языка. У нас очень сомнительное будущее. Вопрос стоит радикально: или мы и наш язык исчезнем, или на нашей территории расплодится население без роду без племени, говорящее на дикой смеси чужеродных жаргонов, как в США.
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