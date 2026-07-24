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Царьград

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МВД Татарстана: Водитель без прав стал причиной ДТП с шестью жертвами

МВД Татарстана: Водитель без прав стал причиной ДТП с шестью жертвами

В Татарстане произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Автомобиль находился под управлением 30-летнего мужчины, который не имел водительских прав.

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