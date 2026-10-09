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The Eurasia Daily news agency

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Our team is used as a screen! There is disappointment and anger in Kiev, Zelensky is hysterical

Our team is used as a screen! There is disappointment and anger in Kiev, Zelensky is hysterical

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, made a hysterical statement after reports of the lifting of US sanctions on Russian diesel on the instructions of President Donald Trump.

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