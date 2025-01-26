Мужчина, совершивший поджоги нескольких ресторанов в Краснодаре, признался, что на преступление его толкнул украинский куратор, который обещал ему за выполнение этого задания 35 тысяч рублей.
Поджигателю ресторанов в Краснодаре украинский куратор обещал 35 тыс. рублей
Комментарии
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Eduard
Ещё один ппидурок зезумный.Да хотт миллион может голос в трубке пообещать,хоть триллион,а дать фигу,а реально срок и за ущерб миллионы,это гарантировано!
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18 час.
СИ
Сергей Иванов
Что такое 35000 р? Да я только на кредитах в банках зарабатываю до 25000 р. Просто беру кредиты в общей сумме до 1.5 млн р в разных банках с беспроцентным периодом , вкладываю их под 18-24 процента, потом возвращаю без комиссии. Просто несколько раз нажать кнопочки на телефоне. И все. А этот просто дебил.
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18 час.
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