Поджигателю ресторанов в Краснодаре украинский куратор обещал 35 тыс. рублей

СИ

Сергей Иванов

Что такое 35000 р? Да я только на кредитах в банках зарабатываю до 25000 р. Просто беру кредиты в общей сумме до 1.5 млн р в разных банках с беспроцентным периодом , вкладываю их под 18-24 процента, потом возвращаю без комиссии. Просто несколько раз нажать кнопочки на телефоне. И все. А этот просто дебил.