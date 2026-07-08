Политика как он...
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Политика как она есть

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Могут ли ученые клонировать неандертальцев?

Могут ли ученые клонировать неандертальцев?

У современного человека много древних предков, и мы по-прежнему продолжаем узнавать о них новое. На фоне экспериментов по возрождению вымерших видов животных неизбежно возникает вопрос: а можно ли возродить, например, неандертальцев? Портал popsci.

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