Могут ли ученые клонировать неандертальцев?

У современного человека много древних предков, и мы по-прежнему продолжаем узнавать о них новое. На фоне экспериментов по возрождению вымерших видов животных неизбежно возникает вопрос: а можно ли возродить, например, неандертальцев? Портал popsci.
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