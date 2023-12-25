Пятнадцать человек, включая детей, получили химические ожоги в кафе

Пятнадцать человек, включая четверых детей, получили химические ожоги лица и слизистых после посещения кафе в Заринске Алтайского края 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
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