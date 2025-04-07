Стёрли в пыль. Армия России нанесла серию ударов по артиллерийской базе ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Русские ракеты долетели до оборонных объектов ВСУ, где занимались сборкой ударных беспилотников.По данным русской разведки стало известно о том, что русские войска накануне нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, в зданиях которого занимались сборкой ударных беспилотников для украинской армии.