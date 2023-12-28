Китай и США обеспечили рынкам АТР позитивную сессию среды

Биржи Китая и Гонконга сыграли ведущую роль в позитивных торгах среды на рынках АТР. Быстрая реакция регулятора КНР, одобрившего сотни онлайн-игр, позволила акциям IT-гигантов отыграть потери, вызванные ужесточением правил в этой сфере Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,35%, индекс Hang Seng поднялся почти на 2%.