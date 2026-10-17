Глава турецкого Центра по изучению кризисов в Европе Ниджат Сезгин заявил, что давление президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского и ситуация на линии фронта могут вынудить его согласиться на проведение выборов при условии, что он не станет вновь баллотироваться на пост президента.