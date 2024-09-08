Курский путь «хероев» ВСУ: Сделать селфи у «Пятерочки» в Судже, написать «Львiv» и «задвухсотиться» у села Внезапное

Радомир Маркуш 7 сентября 2024 г., 18:42 Наши морпехи уничтожили целый взвод оккупантов в «глубоком тылу» Сырского Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко дал оценку бандеровскому вторжению в Россию.
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