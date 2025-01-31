Какие 4 диеты нутрициологи выделяют для продления жизни

Нутрициология все чаще обращает внимание на связь между питанием и продолжительностью жизни. От правильного рациона зависит не только наше здоровье, но и профилактика хронических заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.
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