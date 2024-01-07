«Если бы у нас был газ». Как жители деревни Елпатьево писали президенту

@ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД Tекст: Юрий Васильев,Ярославская область – Москва Деревня Елпатьево, что в Ярославской области, стала известна остальной России несколько недель назад – когда в ходе подведения итогов 2023 года Владимир Путин обратил внимание на просьбу жителей провести в эти места газ.