Почти Т16 млрд могут занять до конца 2021 года акиматы Мангистауской и Жамбылской областей

Астана. 12 октября. КазТАГ – Почти Т16 млрд могут занять до конца 2021 года местные исполнительные органы (МИО, акиматы) Мангистауской и Жамбылской областей посредством продажи государственных ценных бумаг (ГЦБ), передает корреспондент агентства.