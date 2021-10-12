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Почти Т16 млрд могут занять до конца 2021 года акиматы Мангистауской и Жамбылской областей

Почти Т16 млрд могут занять до конца 2021 года акиматы Мангистауской и Жамбылской областей

Астана. 12 октября. КазТАГ – Почти Т16 млрд могут занять до конца 2021 года местные исполнительные органы (МИО, акиматы) Мангистауской и Жамбылской областей посредством продажи государственных ценных бумаг (ГЦБ), передает корреспондент агентства.

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