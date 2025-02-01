Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • борис бочкун
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«Светофору» включают красный свет. Кому помешали магазины сверхнизких цен?

«Светофору» включают красный свет. Кому помешали магазины сверхнизких цен?

Борьба за права потребителей может вернуть страну в 90-е Федеральную сеть магазинов «Светофор», торгующую продуктами питания и промышленными товарами по сверхнизким ценам, в последнее время трясёт и лихорадит от бдительного взора государственных инстанций.

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Комментарии
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Юлия Перетокина
Помойки, а не магазины, давно пора проверить
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