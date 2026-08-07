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Bloomberg: в Киберкомандовании ВС США произошла серия самоубийств

Bloomberg: в Киберкомандовании ВС США произошла серия самоубийств

Серия загадочных смертей произошла в одной из самых секретных структур американских Вооруженных сил. Агентство «Блумберг» пишет со ссылкой на источники, что за минувший месяц зафиксировано не менее пяти случаев самоубийств специалистов Киберкомандования ВС США (USCYBERCOM).

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