Ночные морозы до -15 градусов ожидаются в Сибири

Со слов Романа Вильфанда, холода прогнозируются на 18–20 апреля Температура ниже нормы на семь градусов ожидается в Сибири в течение недели, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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