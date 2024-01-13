В Роспотребнадзоре рассказали, как работать на морозе

В Тамбовскую область пришли суровые холода. По прогнозу синоптиков Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье впервые за эту зиму столбики термометров опустятся до -34°C.
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