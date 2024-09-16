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Столтенберг: НАТО не координируют ВС Украины в Курской области

Столтенберг: НАТО не координируют ВС Украины в Курской области

Генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг проинформировал о том, как военный блок выстраивает взаимодействие с вторгнувшимися в курское приграничье войсками Вооружённых сил Украины.

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