Столтенберг: НАТО не координируют ВС Украины в Курской области

Генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг проинформировал о том, как военный блок выстраивает взаимодействие с вторгнувшимися в курское приграничье войсками Вооружённых сил Украины.
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