Браун: США и союзникам необходимо беспокоиться о сотрудничестве России и Китая

Это большой вызов для Вашингтона в сфере безопасности Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо беспокоиться о сотрудничестве России и Китая.
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