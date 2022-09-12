Газета.ру

7 665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    Вы же сами и даёте. Пустозвонством и пугалками. за которыми НИЧЕГО конкретного не происходит... ПОЗОРИЩЕ! Пацанов наш...Зампред Совбеза Р...
  • Алекс Сэм
    Клоун .уевЗеленский рассчит...
  • Александр Юткин
    Выплеснули «мясо». А потом - галицийские каннибалы. Только бить надо поточнее. Зачем Глонас для нас? Там он нужнее. Н...NYT: Украина и СШ...

Резцова пообещала "всем перегрызть глотку", если ее дочь не пустят выступать за Россию после Финляндии

Резцова пообещала "всем перегрызть глотку", если ее дочь не пустят выступать за Россию после Финляндии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что в условиях отстранения российских спортсменов ее дочь Дарья Виролайнен будет выступать за Финляндию, а при первой возможности, по ее словам, спортсменка, вернется под флаг России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх