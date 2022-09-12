Резцова пообещала "всем перегрызть глотку", если ее дочь не пустят выступать за Россию после Финляндии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что в условиях отстранения российских спортсменов ее дочь Дарья Виролайнен будет выступать за Финляндию, а при первой возможности, по ее словам, спортсменка, вернется под флаг России.