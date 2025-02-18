15 человек, которые просто хотели отдать вещи даром, но к такому их жизнь не готовила

Казалось бы, что проще: отдать не нужные вам вещи тем, кому они необходимы, и получить за это шоколадку или хотя бы устную благодарность? Но многие из тех, кто хоть раз попробовал заняться подобной благотворительностью, получили в итоге совсем не тот результат, на который рассчитывали, а некоторые и вовсе вляпались в историю.
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