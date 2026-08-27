Продавцы опасных добавок сибутрамина маскируют товары под игрушки

В России выявлено, что продавцы биологически активных добавок (БАД) для похудения с содержанием запрещённого вещества сибутрамина начали маскировать их под другие товары, включая детские игрушки и конструкторы.
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