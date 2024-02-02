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Всего один компонент кошачьего корма способен защитить питомца от диабета, слепоты и кариеса

Всего один компонент кошачьего корма способен защитить питомца от диабета, слепоты и кариеса

Организм животного не способен вырабатывать эту аминокислоту фото: pexels.comЕсли у вас есть кот или кошка, вы знаете, как сложно удержаться и не покормить любимца домашней едой, когда он сидит напротив вас и заглядывает вам прямо в глаза.

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