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Häagen-Dazs asked Toronto for a pint. Stella Artois said yes.

Häagen-Dazs put up a billboard in Toronto’s west end with a simple line: “Let’s grab a pint.” A pint of ice cream, not beer, part of the brand’s Häagen-Dazs ice cream pint campaign.

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