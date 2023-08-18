Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Бузкова в матче с Пегулой 4-й раз подряд обыграла соперницу из топ-10

Мари Бузкова в третьем круге в Цинциннати разгромила №3 в мире и чемпионку Монреаля Джессику Пегулу – 6:4, 6:0.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх