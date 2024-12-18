FESCO открыла дочернюю компанию во Вьетнаме

Транспортная группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») открыла дочернее предприятие во Вьетнаме для развития морских и интермодальных контейнерных перевозок в странах Юго-Восточной Азии.
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