Джей Ди Вэнс выступил с жестким посланием к Зеленскому

После перепалки президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Дональдом Трампом Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), что означает необходимость срочно сесть за стол переговоров.