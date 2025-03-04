После перепалки президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Дональдом Трампом Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), что означает необходимость срочно сесть за стол переговоров.
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