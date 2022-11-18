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Раз уж зашла тема про хваты рубящего оружия - вот вам еще кое-что из практики обращения со "спецхватом" для английской рубящей сабли образца 1796 года, применявшемуся в то время, пусть и в

Раз уж зашла тема про хваты рубящего оружия - вот вам еще кое-что из практики обращения со "спецхватом" для английской рубящей сабли образца 1796 года, применявшемуся в то время, пусть и в

﻿﻿Поскольку тема нарезки рукоятей оружия уже поднималась - вот еще кое-что из практики обращения с "особой рукояткой" для английской кирки образца 1796 года, которая применялась в то время, хоть и ограниченно.

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