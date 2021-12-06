Инфекционист назвал альтернативу маске на корпоративе

Увлажняющие или интраназальные капли образуют на слизистой носа биопленку, которая препятствует распространению вируса и может стать альтернативой медицинской маске для защиты от COVID-19, рассказал 6 декабря врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Увлажняющие или интраназальные капли образуют на слизистой носа биопленку, которая препятствует распространению вируса и может стать альтернативой медицинской маске для защиты от COVID-19, рассказал 6 декабря врач-инфекционист Евгений Тимаков.
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