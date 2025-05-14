Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ямал вошёл в число регионов с образцовой организацией ЕГЭ

Ямал вошёл в число регионов с образцовой организацией ЕГЭ

23 мая в России и 55 зарубежных странах стартует основной этап ЕГЭ. Подготовку к экзаменам обсудили на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, где отметили, что за последние два года высокий уровень организации показали девять регионов — среди них и Ямал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх