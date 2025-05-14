Ямал вошёл в число регионов с образцовой организацией ЕГЭ

23 мая в России и 55 зарубежных странах стартует основной этап ЕГЭ. Подготовку к экзаменам обсудили на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, где отметили, что за последние два года высокий уровень организации показали девять регионов — среди них и Ямал.
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