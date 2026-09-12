Путин отметил вклад Паралимпийского комитета в поддержку ветеранов

Президент Путин поздравил участников премии «Герои Отчизны — Герои спорта», выделив значительную роль Паралимпийского комитета России в поддержке ветеранов СВО.
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