Кинологи и собаки Росгвардии стали лауреатами Всероссийской премии профессионального мастерства

В Москве была проведения церемония награждения лучших собак и кинологов Российской Федерации. В числе победителей в номинации «Лучший кинолог и служебная собака» оказались специалисты кинологической службы Росгвардии, а также питомцы.
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