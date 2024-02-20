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Кинологи и собаки Росгвардии стали лауреатами Всероссийской премии профессионального мастерства

Кинологи и собаки Росгвардии стали лауреатами Всероссийской премии профессионального мастерства

В Москве была проведения церемония награждения лучших собак и кинологов Российской Федерации. В числе победителей в номинации «Лучший кинолог и служебная собака» оказались специалисты кинологической службы Росгвардии, а также питомцы.

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