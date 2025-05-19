«Ведомости»: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей

Россия впервые после начала спецоперации на Украине получила суверенный кредитный рейтинг за границей — китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило его до BBB+g, пишут «Ведомости».
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