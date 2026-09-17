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Орелtimes

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Аренда комнат в Орле дорожает

Аренда комнат в Орле дорожает

Когда бюджет не позволяет снять отдельную квартиру, на выручку приходит комната — пусть и с соседями на общей кухне, зато без непосильной финансовой ноши.

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