Пленные гитлеровцы сами подробно рассказывали, что польских офицеров в Катыни расстреляли нацисты

Пора давно рассекретить все документы по Катыни и закрыть весь этот мемориал... Он стал гадюшником, а не местом памяти....

Валерий Каулин

Что интересно! Горби был послушным идиотом, попавшим на самый верх благодаря одряхлевшим придуркам в Политбюро. (Последняя непоправимая ошибка Громыко!) Позволил А.Н. Яковлеву, про предательство которого ему докладывал Крючков, наделать много подделок в угоду заокеанским хозяевам. А нынешние молчат, как будто их этот вопрос вообще не интересует. Пшеки наши памятники посносили, а они делают вид, что "мы-то не такие"!