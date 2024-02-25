Пленные гитлеровцы сами подробно рассказывали, что польских офицеров в Катыни расстреляли нацисты, а не НКВД СССР, и что фальшивку о якобы советских зверствах они пытались активно "продать" США и Англии – эти показания приводятся в новых архивных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Пленные гитлеровцы сами подробно рассказывали, что польских офицеров в Катыни расстреляли нацисты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пора давно рассекретить все документы по Катыни и закрыть весь этот мемориал... Он стал гадюшником, а не местом памяти....
Ответить
16 час.
Валерий Каулин
Что интересно! Горби был послушным идиотом, попавшим на самый верх благодаря одряхлевшим придуркам в Политбюро. (Последняя непоправимая ошибка Громыко!) Позволил А.Н. Яковлеву, про предательство которого ему докладывал Крючков, наделать много подделок в угоду заокеанским хозяевам. А нынешние молчат, как будто их этот вопрос вообще не интересует. Пшеки наши памятники посносили, а они делают вид, что "мы-то не такие"!
Ответить
15 час.
владимир рябченко
А помнится Дмитрий Анатольевич тоже каялся по поводу этих "зверств" НКВД...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии