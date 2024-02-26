Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину

АндрейБорков

Правильно, вступление Швеции в НАТО это сигнал Путину! Сигнал о том, что на боевое дежурство надо поставить еще 5-7 МБР типа "Тополь М" или "Ярс2" или "Булава"(до 100 шт разделяющихся боевых чаастей мощность. не менее 25-30 килотонн в тротиловом эквиваленте) с конкретными точками приземления боеголовок на территории этой Швеции. Хороший сигнал, правильный. За одно с увеличением Гос.Оборон.заказа снизим процент безработных россиян.