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Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину

Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину

НАТО продолжит придерживаться политики открытых дверей, и вступление Швеции в альянс лишний раз это подтверждает.

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Комментарии
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АндрейБорков
Правильно, вступление Швеции в НАТО это сигнал Путину! Сигнал о том, что на боевое дежурство надо поставить еще 5-7 МБР типа &quot;Тополь М&quot; или &quot;Ярс2&quot; или &quot;Булава&quot;(до 100 шт разделяющихся боевых чаастей мощность. не менее 25-30 килотонн в тротиловом эквиваленте) с конкретными точками приземления боеголовок на территории этой Швеции. Хороший сигнал, правильный. За одно с увеличением Гос.Оборон.заказа снизим процент безработных россиян.
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