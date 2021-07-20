Не только о футболе

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    Согласен,сборная всегда была в приоритете,всегда в календаре выделялись окна на подготовку, и даже вопросов ни у кого...Совмещение Карпин...
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«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в отборе ЛЧ, каминг-аут проспекта «Нэшвилла», ЦСКА утвердил Березуцкого, Федун привился и другие новости утра

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в отборе ЛЧ, каминг-аут проспекта «Нэшвилла», ЦСКА утвердил Березуцкого, Федун привился и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Наш дайджест за прошедший день расскажет вам, что нового случилось в мире спорта вчера.

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Лена Мисько
❗️Томас Бах: МОК внес 1,7 млрд долларов в организацию Олимпиады и Паралимпиады в Токио.
Лена Мисько
❗️В Токио 71 подтверждённый случай положительных тестов на Олимпийских играх (40 - местные, 31 - приезжие). За последние сутки +9 (один спортсмен, 7 местных, один из делегации). Страны/детали не разглашаются. До открытия Игр три дня.
Лена Мисько
На 14-дневный карантин в один из отелей Токио отправлен журналист Филипп Баркер, который представляет Insidethegames. Произошло это из-за того, что приложение (у нас у всех такие в телефонах) засекло его близкий контакт с человеком, у которого подтверждённый положительный тест. И вот коллеги, совершенно справедливо, возмущаются двойными стандартами МОК и Оргкомитета: в точно такой же ситуации спортсмен, например, сдав отрицательный тест может быть в периметре и продолжать тренировки, карантин не нужен, а если ты журналист - то только 14 дней в отеле, без альтернативы. Коллеги в завершении своего открытого письма подчёркивают, что МОК и Оргкомитет уже перегибают - с учётом всех действующих ограничений, постоянного тестирования и круглосуточного контроля двойные стандарты являются чрезмерными и недопустимыми. Полностью поддерживаю данную позицию и надеюсь на справедливую реакцию МОК/Оргкомитета.
кузнецов владимир
все правильно. без спортсменов олимпиаду не провести. без журналистов можно
Лена Мисько
⚡️ Британская полиция задержала футболиста Эвертона за растление малолетних. Имя игрока пока не называется, однако известно, что ему 31 год, он женат и у него "солидный международный опыт". Под описание подходят двое - Фабиан Делф и Гильфи Сигурдссон. Клуб выступил с заявлением (https://www.evertonfc.com/news/2193203/club-statement), что до окончания расследования игрок будет отстранён от тренировок.
Лена Мисько
Сандро Шварц подвёл итоги предсезонных сборов «Динамо» Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги предсезонных сборов своей команды. «На первом сборе в Австрии акцент был сделан на физическую подготовку. Мы должны были заложить хороший фундамент на предстоящий сезон. Думаю, нам удалось это сделать. На втором сборе мы делали упор на игровые и тактические схемы. Провели достаточно контрольных матчей, чтобы отточить всё то, что наигрывали на тренировках. Что касается сборников, то они получили индивидуальные программы, по которым занимались до того, как присоединились к команде. Пока сложно говорить об одном уровне физической готовности, но ребята на правильном пути. Они ещё наберут форму в тренировочном процессе, и со временем все выйдут на один уровень», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо».
Лена Мисько
В рутине футбольных будней затерялась одна интересная новость: РПЛ переезжает с "Трубной" на "Таганскую". В чем собственно дело? В фантастической арендной плате, которую осуществляла лига за особнячок на "Трубной". Говорят, 40-50 млн. рублей в год. И эта плата регулярно росла. Клубы попросили у Сергея Прядкина отчётности по аренде и ответа на вопрос: Зачем? Соразмерный размеру арендной платы ответ не последовал, и клубы посчитали нужным обязать лигу голосованием переехать в более дешёвое место. Сколько же денег утекло из Лиги посредством аренды за все то время, что она базировалась на "Трубной"? Понятно одно: очень много. Были ли там откатные схемы с двойной ценой, никто доподлинно не знает, но адекватность платы такой аренды вызывала вопросы. Ну хоть одно здравое решение клубов на фоне роста ежегодных членских взносов в РПЛ.
Лена Мисько
Владлена Бобровникова об олимпийской деревне Токио: «Ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки – абсолютный минимализм» /// Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о бытовых условиях в олимпийской деревне Токио. «Если сравнивать с Рио (столицей Олимпиады 2016 года – Sports.ru), здесь все очень скромно. В Рио действительно были апартаменты – с телевизором, большим холодильником, барной стойкой, настоящей кухней, раковиной. Холодильник – это важно: когда он в комнате, можно что-то принести из столовки и спокойно хранить. Тут ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки – абсолютный минимализм. Ладно, без кухни обойдемся – можно мыть посуду в ванной, но холодильника сильно не хватает. Максимум – беру фрукты, чтобы съесть через пару часов, но, например, йогурт уже не возьмешь. На пятерых у нас два совмещенных туалета с ванной, очень маленькие. Знаю, что высокие спортсмены почти не помещаются. На завтраке болтали с теннисисткой Леной Весниной – они, конечно, в шоке: парни живут вчетвером или впятером, и у них на всех – один совмещенный с ванной туалет. У нас, слава богу, хотя бы два на пятерых – очереди не создаются», – рассказала Бобровникова. «Я неприхотливый человек. Для меня за счастье – просто попасть сюда, при заезде было столько эмоций: блин, наконец-то мы в Токио, какая красивая территория, шикарный вид с балкона на залив – мне важно, чтобы вокруг было красиво. Еда вкусная, кровать удобная, подушка хорошая – все, больше мне ничего не надо. А маленькие туалет с ванной – ну ладно, не критично», – добавила гандболистка. Наши спортсмены обалдели от олимпийской деревни: картонные кровати, тесный туалет на четверых, нет холодильника. Вот экскурсия по комнатам / Источник — блог Владлены Бобровниковой
кузнецов владимир
Дисциплинарный комитет женского чемпионата Европы по пляжному гандболу в Варне наказал сборную Норвегии за нарушение правил экипировки. На матч за третье место против команды Испании скандинавки вышли в шортах. Встреча завершилась победой испанок в трех партиях — 2:1. Каждая из 10 норвежских гандболисток была оштрафована на 150 евро. Таким образом, суммарно команда подверглась денежному взысканию в размере полутора тысяч евро, сообщает сайт ЕГФ.
кузнецов владимир
интересно если бы какая нибудь арабская команда вышла на игру в хиджабах их бы тоже оштрафовали?
кузнецов владимир
у дамы слева кубики на прессе круче чем у Роналду
Лена Мисько
а в шортах нельзя?
Лена Мисько
да и руки у нее... накаченные
Лена Мисько
нашла ответ ... девушки вышли на матч в «неподобающей форме»: вместо бикини они надели более длинные шортики.
Лена Мисько
Власти Португалии расследуют дело о 9 млн евро, которые были выплачены двум агентам в рамках трансфера на 50 млн евро, в результате которого защитник Эдер Милитао перешел из «Порту» в «Реал» в 2019 году. Ранее на этой неделе расследование привело к аресту президента «Бенфики» Луиса Филипе Виейра вместе с его сыном и известным агентом Бруно Маседо. Виейра, который ушел со своего поста в четверг и остается под домашним арестом, отрицая обвинения, и Маседо обвиняются в организации налогового мошенничества и схемы отмывания денег с 2014 года. На деле всё может быть намного хуже. По сообщению португальской газеты Publico расследование также изучает комиссионные, выплаченные «Порту» Маседу и его партнеру Джулиано Бертолуччи. Ведь Милитао был продан за 50 миллионов евро, а «Порту» заявляет в своем годовом отчете, что они заработали 28,4 миллиона евро с его трансфера. Согласно отчетам, оставшиеся 21,6 млн евро получили три стороны, две из которых Маседо и Бертолуччи.
Лена Мисько
Вспомнили, что в «Бенфике» то сейчас не всё спокойно
Лена Мисько
Судьи РПЛ проводят сборы в Санкт-Петербурге Вчера судьи РПЛ начали краткосрочный тренировочный сбор к новому сезону в Санкт-Петербурге. Первый день вышел очень насыщенным: пресс-конференция Виктора Кашшаи, интервью ведущих судей журналистам, многочисленные теоретические занятия. Все здоровы, все в хорошем настроении. Впереди сдача фитнес-теста и начало нового сезона.
Лена Мисько
Лена Мисько
Менхенгладбахская «Боруссия» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, пишет (https://twitter.com/Sky_MaxB/status/1417385685770715136) журналист Sky Sport Germany Макс Билефельд. По его словам, в клубе считают грузина «интернесным, но дорогим футболистом», оценивая возможный трансфер в 15-20 миллионов евро. Что-то сомневаюсь, что «Рубин» продаст Хвичу менее, чем за 25 миллионов евро.
Лена Мисько
❗️РПЛ поддерживает РФС в вопросе реформ российского футбола.
Лена Мисько
❗️Многие клубы РПЛ выступают за отмену лимита на легионеров.
Лена Мисько
Президент РПЛ Сергей Прядкин — о ситуации с «Нижним Новгородом»: «Обеспокоенности пока нет. При прохождении лицензирования все требования клубом были соблюдены. Долги по премиальным, по нашим данным, в августе и сентябре будут погашены. Других долгов нет».
Лена Мисько
❗️Стадионы на матчах РПЛ в Москве могут заполняться на 100 процентов, но пока с QR-кодами Много вопросов поступает на тему того, как будут пускать болельщиков на стадионы. Президент РПЛ Сергей Прядкин пояснил, что каждый регион самостоятельно принимает решение, исходя из ситуации. Это касается как определения максимального числа зрителей, так и правил прохода на арену. Ни РФС, ни РПЛ вмешаться в эту ситуацию не могут. Согласно указу мэра Москвы, без QR-кодов в городе запрещены мероприятия численностью более 500 человек. Таким образом, у всех посетителей матчей РПЛ в столице должны быть QR-коды. Получить их могут сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие в последнее шесть месяцев или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее 3 суток до даты матча). При этом ограничений по числу зрителей нет. Маски и перчатки болельщикам не нужны. Каким образом будут проверять QR-коды, полагаю, должны сообщить клубы. На эту минута ситуация обстоит именно таким образом. Советую болельщикам следить за решениями местных властей в своих регионах.
Лена Мисько
что-то не верится Прядкину... иначе бы Спартак уже продавал абонементы
Лена Мисько
Новый российский сезон начался с очередного титула «Зенита» – в матче за Суперкубок петербуржцы разгромили «Локомотив» (3:0). Это уже седьмой трофей с «Зенитом» для 34-летнего Михаила Кержакова – три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка. Этим летом «Зенит» покинул Андрей Лунев, поэтому Кержаков, пожалуй, впервые входит в сезон безоговорочным первым номером команды Семака. Александр Дорский встретился с Кержаковым на сборе «Зенита» в Австрии и узнал, как Михаил переживал роль запасного, менял игру ногами в 30 лет при Мирче Луческу, а также почему наши вратари реже европейских берут мяч намертво при выходах на подачу. Кое-что из внутренностей: 🔶 При Луческу понял, что доминирующей команде нужен вратарь с ногами. Пример в РПЛ – Дюпин (его уникальность заметил Лодыгин) 🔶 Сейчас на выходах в РПЛ выделяется Гильерме, раньше Кержаков фанател от Филимонова. Возможно, наши вратари реже берут мяч намертво, потому что в детстве учили не рисковать 🔶 Без игры вратарь не получал нужный выхлоп – Кержаков даже ходил в стрелковый клуб. После «Брюгге» не спал – ходил вокруг дома и анализировал пропущенные голы Да, еще в интервью Кержаков рассказал о том, кто из европейских топ-вратарей впечатляет его больше всего. Попробуйте угадать по цитате Михаила, о ком идет речь. А потом – сразу же идем читать интервью: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2945398.html?utm_source=telegram&utm_medium=sha&utm_campaign=2021-07-20
Лена Мисько
реакция автора мне понятна * https://twitter.com/Ivan_Makki/status/1417436397682806843 / Оказывается это Спартак виноват со слов М. Кержакова, в провале Зенита в ЛЧ "сказалось давление, которое началось после 1\2 Кубка со Спартаком – говорили, что нас вытащили судьи"
Максим Комаров
У Миши есть в карьере эпизод: он пропустил в одном матче 3 мяча от родного брата - от Саши! По-моему, за Аланию Миша тогда играл. Саша играл за Зенит, если что. Ну, в грядущем у Миши будет возможность реванша) Вряд ли, он лично сам сделает хет-трик в игре против Нижнего… да и Саша там не вратарём подвизается. И всё же! Прекрасные футбольные братья! У Саши 10 титулов (в т.ч, Кубок УЕФА), у Миши - уже 7. Здорово! Но у Игнашевича больше, чем у обоих в сумме - 21. У Жиркова больше, у Акинфеева, у Березуцких. Эти вдвоём всех затыкают за пояс.
Максим Комаров
Ничего, сочтетесь. Спартак сможет сказать, что в их провале в Лиге Чемпионов виноват Миша! Мол, сглазил.
Лена Мисько
интересная информация... в принципе известная, а к чему она?
Лена Мисько
это вряд ли не той силы у него флюиды)) да и Черданцев уже постарался
Максим Комаров
? Так она же интересная!
Максим Комаров
Черданцев - это мощно!
Лена Мисько
ну если только ...
Лена Мисько
ты особо не радуйся, там и вам досталось судя по его "прогнозу" Локо можно поздравлять с чемпионством )))
Максим Комаров
Так пусть поздравляет! С Локо Семак как-то особенно жесток последнее время. Федя допиз…ся! Наверное.
Лена Мисько
вот и Черданцев так считает а это значит, что? всё будет наоборот
Максим Комаров
Ну, Жора хорошо разбирается в футболе. Наверное, чего то знает такое? У Локомотива хороший подбор и интересный тренер. Но поздравлять я бы их наперёд не спешил! Я даже Зенит не готов прямо сейчас отнести в безоговорочные фавориты.
Лена Мисько
а вот он готов... отнести я же говорю: прогнозы Черданцева сбываются с точностью до наоборот он пророчит вам первое место и провал Локо
Лена Мисько
ну и Краснодару кирдык
Лена Мисько
про нас так вообще... сезон окончен
Максим Комаров
Понятно, Жора видит то, что и остальные. Тут не нужно быть семи пядей, чтобы предсказать подобный исход. А касаемо провала Локомотива - объективных предпосылок этому нет. Если только там какая-то буза не начнётся! Этим они отличаются последние годы. Правда, Сёмин как-то даже титул взял при этом. Они же постоянно воюют внутри себя! Правда, все московские клубы подвержены этому вирусу. Наверное, не интриговать в Москве не могут? Аура, что ли, такая.
Лена Мисько
на счет интриг Питер Москве фору дает... не скромничайте)) а про Черданцева так это у него планида такая, как скажет, так все наоборот без всяких объективных причин, просто Жора сказал)))
Максим Комаров
Ну, я вижу это иначе. Наши могут увлечься каннибализмом, при случае. Но, ошалев от содеянного, быстро успокаиваются. А в Локомотиве, Спартаке и Динамо Гражданская война полыхает - от темна до темна! Теперь и ЦСКА такой же.
Лена Мисько
мы многое видим иначе
Лена Мисько
Игорь Смольников тренируется с Арсеналом из Тулы. Пишут, что скорее всего, увидим против Локо в субботу.
Лена Мисько
⚡️ Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Кипра сборная России сыграет в Казани и Санкт-Петербурге 📍8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани наши парни примут Словакию, начало – в 21:45 мск. 📍11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная сыграет с Кипром, начало – в 20:00 мск.
Лена Мисько
Лужники опять в пролете (
Лена Мисько
С 3 по 8 августа в Сочи пройдет ставший уже традиционным Parimatch Sochi Hockey Open-2021. Участниками розыгрыша станут шесть топ-команд: обладатель Кубка Гагарина «Авангард», СКА, олимпийская сборная России, «Автомобилист», «Трактор» и «Сочи». Второй год подряд титульным спонсором предсезонного хоккейного турнира выступит букмекерская компания Parimatch, которая предлагает тебе традиционный фрибет (http://bestclick.pm/UKUZMICHAFreebet).
Лена Мисько
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России: «Они были в неадекватном состоянии» - 19 июля 2021 - Sport24 https://sport24.ru/news/football/2021-07-19-vedushchaya-match-tv-rasskazala-kak-yeye-oskorblyali-futbolisty-sbornoy-rossii-oni-byli-v-neadekvatnom-sostoyanii
Лена Мисько
Практически в первом же абзаце ошибка. На Евро2008 Денисова не было.... видимо, где-то в другом месте он ее послал))
Лена Мисько
Жители Холодного переулка в Нижнем Новгороде пожаловались на горячие стоны. Очевидцы рассказали, что крики раздаются из офисного помещения в доме № 11, особенно они слышны в жаркую погоду, когда в здании напротив открыты окна. Местные предполагают, что в доме работает вебкам- или порностудия. Между тем, официально в здании находится колл-центр. Сотрудник организации опроверг порталу NN.RU наличие вебкам-студии в здании, а крики объяснил тем, что сейчас день и шуметь можно. Между тем, полиция уже заинтересовалась подозрительным домом. В ГУ МВД по области изданию «Подъём» сообщили (https://pdmnews.ru/22035/), что проводят проверку по этому поводу. «Обращений от жильцов не было. Но информация сейчас проверяется». @pdmnews
Лена Мисько
Холодный переулок 😂 Горячие стоны /// Такие заголовки - моя любовь ;)
Лена Мисько
Первоспортивный, [20.07.21 18:20] Не могу гарантировать на 100% (только на 95%), но Курбан Бердыев – новый тренер сборной России по футболу. С небольшой оговоркой, таковым он будет только на отборочный период к ЧМ. Выведет сборную в Катар – останется, не будет справляться – уйдет уже по ходу отбора. Иностранные тренеры отказались возглавить сборную России, так как не могут гарантировать попадание на Чемпионат мира. Так сильно их напугала игра наших на Евро. Так и живём.
Лена Мисько
В этом, к сожалению, весь российский футбол. РФС за реформы, потому что так больше нельзя. И нужен прогресс. И одновременно назначить тренером сборной Бердыева. И такая странная формулировка "иностранные тренеры не могут гарантировать попадание на Чемпионат Мира". А Бердыев может, выходит. Или это уже просто лишь бы кого назначить? Клубные тренеры-россияне отказались. Получается, все вокруг не хотят возглавлять сборную, так как понимают, что себе дороже. Очень надеюсь, что Бердыева не будет. Это путь в никуда.
сергей озеров
Они,чиновники,бездарные личности в футболе,ищут человека,который бы выручил бы их за многие несбыточные хвастливые заявления.Что самое противное,они этого и не скрывают,им нужен пожарник,на футбол они давно забили,что можно попилили....волевой Саша с реформами,уже теперь не своими,а голландскими, швейцрско-бельгийскими пустил очередй пучок пыли и отошел в тень. Опять же,погано,что люди все это видят,но сделать ничего не могут,а РФС стабильно перемалывает наши налоги,гордясь своим Зенитом и трофеями. Жуть.
Лена Мисько
🦠 Олимпиаду в Токио могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится. В случае увеличения заражений среди атлетов и организаторов, оргкомитет будет решать судьбу Игр на экстренном совещании
Лена Мисько
❗️Штефан Кунц — основной кандидат на пост главного тренера сборной России, пишет «Чемпионат». РФС также рассматривает кандидатуры Валерия Карпина и Курбана Бердыева,
Лена Мисько
58 лет Молодёжная сборная Германии по футболу до 21 года (Футбольный тренер, с 2016 г.)
Лена Мисько
Решение должны объявить до пятницы, ибо Александр Дюков обещал
Лена Мисько
«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Бердыев является резервным вариантом.
Лена Мисько
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин готов возглавить сборную России только при условиях совмещения должностей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Лена Мисько
и зачем это? не надо совмещений ни два ни полтора
Максим Комаров
Валера, блин, хопуга! Постоянно хочет себе 2 стула.
Лена Мисько
а кто не такой? ))
Максим Комаров
Ни про кого другого же нет подобных уток? А про Валеру есть, почему? Народ знает, о чём говорит
Лена Мисько
Валере хорошо в Ростове, и если ему сделали предложение про сборную, посылать РФС нехорошо, Дюков против совмещений.. поэтому Карпин отказал вежливо - поставив такое условие ... всё просто )))
Максим Комаров
Совмещение, если я не ошибаюсь, закреплено «законодательно», а не то что бы - Дюков против. Да и вопрос совмещения, скорее, в компетенции ФК Ростов и РФС, тогда уж. Я не этого капризного блондина! Утка это. Валера, балбес, конечно, но не дурак же.
Лена Мисько
ну и никак не капризный
Максим Комаров
Был бы не капризный - не капризничал бы! Второго шанса возглавить сборную России у него не будет. Или будет, но не скоро. Это не та должность и не та зарплата, от которой отказывается тренер Ростова (или Рубина). Это шанс перевернуть карьеру свою! Не капризный - Манчини! Как оказалось.
Лена Мисько
значит Валера не видит перспектив, а остаться через год без работы... ну такое себе
Максим Комаров
Ты прям серьезно так думаешь? Нельзя же относиться к кандидатуре Валеры иначе, чем к первоапрельской шутке! Впрочем, как и Слуцкого, как и Бердыева. Уже то, что Валера в этот «список» попал - огромный прорыв в его карьере! А так, это всё - дымовая завеса. Я не скажу за фирмачей, но из наших там один кандидат - Семак. Допущу, что думают о Федотове. Он и свой, и понятный, и толковый. Ну и следующий это опять Черчесов! Других там нет и не было.
Лена Мисько
я всегда про Карпина думаю серьезно
Лена Мисько
встречный вопрос: а ты про Семака серьезно? ну когда про костюм говорили - это одно... но ты смотрю серьезно про него как ГТ сборной))
Максим Комаров
Я то могу и по другому думать, какая разница? Я серьезно голосовал бы (если б оно так решалось), за Михаила Галактионова. Но так (про Семака) думают в РФС! Может, и где повыше.
Максим Комаров
Сам Валера не одобрил бы это)
Лена Мисько
откуда инфа?
Лена Мисько
что-то я запуталась... чего бы сам Валера не одобрил?
сергей озеров
Не понимаю,почему нет в списке лучшего тренера последних лет, Сергея Семака,он столько титулов завоевал,его команда Зенит показывает лучший футбол последних лет.Им восхищаются комментаторы и эксперты Матч ТВ,журналисты СЭ,Советского спорта,интернет-порталов Чемпионат и Спорт День за Днём. И вот, опять....то Черчесов,то не понятно какие- то Бердыев с Карпиным.Бердыев сто лет назад выиграл чемпионат,а Карпин чего,никогда лучшим тренером не был. А тут прогрессивного,подряд трехкратного в сторонку в тенек? Что происходит,не доверяют своему продвижению? Понимают какими ресурсами пользовался Серёжа во внутреннем чемпионате? Знают,что все приёмчики газпрома не катят за бугром? И,как можно восхищаться такими липовыми завоеваниями? В этом весь наш РФС-липовые тренеры, липовые чемпионы. Поэтому и сборная так слабо играет,собранная из липовых чемпионов. Скоро, похоже, ещё про одного способного, но липового тренера заговорят, про Кержакова,какой-то перец тут уже попытался...Нет,нет господа газпромовских вы давайте нам лучшего тренера в сборную, обещали поднять уровень футбола, вот и поднимайте прославленными вами личностями. А то Валера,с Матч ТВ вышибли,а сборную главным тренером пожалте....По серьезнее надо к делу относиться.
Лена Мисько
Я думаю Семака нет в списке только потому что нет тренера для Зенита, который бы устроил всех
сергей озеров
Да ладно, они сделают лучшими и Кержакова и Зырянова, только задуманные рекорды сейчас на Семаке висят.Но они, в РФС и Зените понимают, что Серёжа не потянет сборную ни при каких обстоятельствах и копать себе вторую яму после Черчесова не будут. Немного въехали ребята,что админресурсом и баблом футбол не построишь, даже с очень волевым подходом. Для меня, отсутствие Семака в списке кандидатов, яркое подтверждение выстроенного под одну команду всего чемпионата, со всеми судейским,ЭСК, ВАР,фотошопами.... Они так измазались этим своим желанием полного превосходства надо всеми... и вдруг Европа показала, что игрочишка- не герой нации, а балабол руканогий,что признанные чемпионы в Европе вообще не тянут. Многие прозрели, что все рекорды липовые, а чемпионства-афера группы лиц. И вся страна вдруг увидела чего эти люди из газпрома сотворили с нашим футболом за эти годы.
Максим Комаров
Я так думаю) давно живу
Максим Комаров
Семак есть в «списке», самого «списка» нет. «Один источник» чемпионат.ком, «другой источник»… что это? Это ничто. Что касается тренера для Зенита вместо Семака. В самом клубе есть 5, по-моему, тренеров с лицензиями категории Pro. Врать не буду, по памяти: Симутенков, Низелик, Тимощук… и кто-то ещё. Возможно, Влад и Костя. Костя, кстати, неплохо работает в непростых условиях «двойки», парень он думающий. Влад знает всю молодёжь и его поддерживает Аршавин, как я понимаю. Толя Тимощук - есть Толя Тимощук! Тут, вообще, безболезненно бы прошло… но с политкорректностью туго. Симутенков и Низелик уже много лет работают помощниками у специалистов, выигрывающих титулы. В общем, Зенит не останется на произвол судьбы, если что. Не скидываю со счетов вариант с назначением Богданыча. Пока что считаю такое развитие событий наиболее вероятным.
Максим Комаров
Валера не одобрит серьезного к себе отношения. Он - персонаж буффонадный. Ему эта серьезность не нужна. Сейчас он в комфортной обстановке: тепло, всенародно любят, никто ничего не требует, в телевизор зовут. Платят, правда, скромно( Но: стабильно. А заработал он в период бесконтрольной дойки Федуна предостаточно.
Максим Комаров
У него нет амбиций тренера сборной или топовой команды. Уже нет, раньше были.
Лена Мисько
пока, по всему прочитанному - я за Штефана Кунца мне стал очень интересен этот вариант для сборной
Лена Мисько
мне кажется, ты ошибаешься в отношении Карпина
Массимо Палыч
Может быть я и ошибаюсь. Но амбиций я у него не вижу. Его Ростов начинает за здравие, а заканчивает за упокой. И это стабильно происходит! Валера при этом говорит, что титулы это, вообще, не главное. Интересен сам процесс. Наверное, как у многих талантливых футболистов, у него "нюх" на перспективных игроков. Способных вырасти в цене на дистанции. На этом его качестве и зиждется его авторитет в глазах менеджмента ФК Ростов. А болельщики этой команды довольны тем, что Ростов - "гроза авторитетов". Но стали бы его терпеть с такими "скиллами" в СПб или в Москве? Я так не думаю. Как тренер, способный поставить понятный и эффективный футбол, Валера не слишком состоятелен.
Ruslan Zakirov
А чем тебе Карпинское совмещение не нравится? Он не станет тянуть в сборную своих, просто из-за отсутствия полноценных исполнителей с российским паспортом. В сборной не такая уж большая нагрузка по-уму. В том плане, что за игроками из чемпионата Дюкова по-любому тренеру надо наблюдать, чтобы выстраивать стратегию игры против соперников.
Ruslan Zakirov
Макс, очнись! Сам Дюков лично сидит как минимум на двух государственных стульях одновременно.
Ruslan Zakirov
Тогда главным тренером сборной надо ставить самого Дюкова. Тот вносит гораздо больший вклад в зенитовские титулы.
Лена Мисько
не согласна, что нагрузка у ГТ сборной "не такая уж большая", если халатно к этой работе относиться - то и прогресса не будет
Максим Комаров
Тоже хапуга тот ещё
Ruslan Zakirov
Да, ладно уж тебе. Нормальный такой русский чиновник. Небось особнячок у него не похуже чем у начальника ГАИ Ставрополья. Есть икорку и сидеть на золотом стульчаке чай все хотят. - Кроме меня, пожалуй.
Максим Комаров
Ну ты хватил - начальник ГАИ Ставрополья! Это… это я даже не знаю, с чем сравнить! Круче только мэр Сочи, наверное.
Лена Мисько
посмотрела фотки "дворца" ставропольского гаишника - плохо стало как можно в таком жить?
Ruslan Zakirov
Тебе смотреть просто плохо было. А представляешь, какого ему было жить в таком? Видишь, как охранники правопорядка страдают за свой народ. Я вот тоже в свое время ушел из милиции именно поэтому. Побоялся, что так не смогу нести этот тяжкий крест и не выдержу таких нагрузок службы народу.
Лена Мисько
В Российской Премьер-Лиге рассказали об отмене эксперимента по внедрению Fan ID на матчах чемпионата России. / «Перед нами была задача, год назад, президентом РФС – попробовать добровольную идентификацию на базе клубов РПЛ. Было добавление в регламент и положение существовало. На практике клубы показали, как это работает. В обязательной идентификации мы участвовать не будем», — передаёт слова президента РПЛ Сергея Прядкина корреспондент «Чемпионата». / «Это госпрограмма, в которой мы сегодня не участвуем, у нас есть другая система идентификации, добровольная. По ней мы и работаем», — передаёт слова директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина корреспондент «Чемпионата».
Лена Мисько
Российский арбитр на Олимпиаде в Токио отработает (https://tele-sport.ru/olympic/tokyo2020/arbitr-pustovoitova-na-oi-2020-poluchila-naznacheniye-na-match-zhenskikh-sbornykh-shvetsii-i-ssha) на матче женских футбольных сборных Швеции и США Рефери ФИФА из Москвы Анастасия Пустовойтова, работающая на Олимпийских играх в Токио-2020, назначена четвертым арбитром матча женских сборных по футболу Швеция - США. Игра пройдет 21 июля в 11:30 по московскому времени. Пустовойтова поможет японской бригаде арбитров во главе с Ёсими Ямаситой.
Лена Мисько
У Дюкова и РФС есть уникальный шанс. Он и его команда могут войти в историю российского футбола, как главные реформаторы и благодетели. Для этого нужно всего-то: • Додавить и назначить Кунца; • Выстроить стратегию с молодёжной сборной; • Реализовать реформу Лиг; • Отменить лимит, а к этому тоже все идёт. При выполнении этих трёх условий мы можем даже получить надежду на то, что наш футбол ещё способен развиваться
Лена Мисько
А будет так: - в сборной -Бердыев - корявая реформа лиг и - отмена лимита с каким нибудь сумасшедшим условием, по типу налога на иностранных тренеров... Не верю, что РФС сделает что-то вменяемое.

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