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Режиссер церемонии открытия Олимпиады-2022: «Главным посылом было единство. Мы попытались показать это в творчестве»

Режиссер церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине Чжан Имоу рассказал об основной идее шоу.  «Понятно, что вы не можете вносить импровизацию, подготовка была длительной.

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