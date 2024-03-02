Поздравляем победителя республиканского конкурса РИХ

Поздравляем учащуюся IX ´А´ класса Фадееву Дарью ируководителей работы Ниликовскую Ларису Викторовну и ШиманскуюГалину Ивановну с дипломом III степени по итогам заключительногоэтапа республиканского конкурса работ исследовательского характера.
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