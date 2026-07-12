Кафельников оценивает шансы в финале Уимблдона: Зверев – фаворит против Синнера

Олимпийский чемпион 2000 года и двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Кафельников отметил, что Зверев, занимающий в мировом рейтинге 13-е место по количеству выходов в финалы «Шлемов», имеет все шансы на победу над лидером рейтинга – итальянцем Синнером.