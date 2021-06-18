Кошмар США – военная коалиция России и Китая

Wedge Infinity, Япония, Акира Сайто (Akira Saito)gettyimages На саммите G7 в этом году стало понятно, что важнейшей задачей является сплоченность демократических наций на фоне сотрудничества Китая и России, которые придерживаются других ценностей.
Wedge Infinity, Япония, Акира Сайто (Akira Saito)gettyimages На саммите G7 в этом году стало понятно, что важнейшей задачей является сплоченность демократических наций на фоне сотрудничества Китая и России, которые придерживаются других ценностей.
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