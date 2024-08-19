Тендер на капитальный ремонт детского сада № 3 объявили в Лосино-Петровском

Пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области сообщила, что начались поиски подрядчиков на капитальный ремонт детских садов в Егорьевском, Красногорском, Наро-Фоминском и Лосино-Петровском городских округах.
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