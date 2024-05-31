Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о выплатах порноактрисе

Приговор по делу вынесет судья 11 июля, Трампу грозит до четырех лет тюрьмы. Но не обязательно, что он окажется за решеткойПрисяжные в Нью-Йорке признали экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов для сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.