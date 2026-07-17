В Великобритнаии Энди Бернема объявили лидером Лейбористской партии

Глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Энди Бернем, был избран лидером политического объединения.
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