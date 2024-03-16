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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Якубко не уверен, что Гвардиола привел бы «Спартак» к чемпионству: «Даже если все получается хорошо, но игра не та, многие будут критиковать. Народная команда»

«РБ Спорт» поговорил с бывшим нападающим сборной Словакии и «Амкара» Мартином Якубко и спросил, какой тренер, по его мнению, мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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