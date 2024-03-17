В США оценили сроки наращивания производства боеприпасов в ЕС

Европейские оборонные компании смогут нарастить производство боеприпасов не раньше конца 2025 года. По информации WSJ, производители стран ЕС испытывают проблемы с регулированием, сталкиваются со сбоями в цепочках поставок и с нехваткой рабочей силы, а также не получают в достаточном объеме финансирование.