Аналитик Калманович: вклады, золото и акции защитят сбережения от инфляции

Россияне смогут защитить свои сбережения от инфляции, если распределят их в разные активы. Треть накоплений лучше положить на рублевый вклад, а остальную сумму - инвестировать в золото, акции надежных компаний и валютный депозит, заявил "Газете.
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