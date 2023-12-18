Депутат Госдумы, доктора юридических наук и генерал ФСБ написали статью о рептилоидах

Рептилоиды / © Getty Images Авторы «научного» опуса — коллектив из пяти человек: депутат Игорь Ананских (первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, член фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), доктора юридических наук Николай Литвинов и Михаил Сальников, генерал-лейтенант запаса ФСБ России Игорь Миронов и гендиректор клинического санатория имени Горького Илья Харин.